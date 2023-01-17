Пост спортивного директора казанского «Рубина» покинул Олег Яровинский, пишет пресс-служба команды из столицы Татарстана. Он работал в клубе более трёх лет – с декабря 2019 года, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в конце прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу – такого с клубом из Казани не случалось 19 лет.

В текущем сезоне в Первой лиге казанцы, при их амбициях, пока далеки от первого места и занимают третью позицию с 37 набранными очками.

В первом туре после возвращения Первой лиги весной «Рубин» сыграет против «Кубани» на выезде.