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Первая лига

Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина» официально

17 Января 2023 • 20:19 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Пост спортивного директора казанского «Рубина» покинул Олег Яровинский, пишет пресс-служба команды из столицы Татарстана. Он работал в клубе более трёх лет – с декабря 2019 года, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в конце прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу – такого с клубом из Казани не случалось 19 лет.

В текущем сезоне в Первой лиге казанцы, при их амбициях, пока далеки от первого места и занимают третью позицию с 37 набранными очками.

В первом туре после возвращения Первой лиги весной «Рубин» сыграет против «Кубани»  на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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