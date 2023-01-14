Спортивный директор «Рубина»: «Слуцкий качественно делал свою работу как тренер»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил работу Леонида Слуцкого в качестве тренера казанского клуба.

«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели. Об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

По его мнению, руководству клуба удалось грамотно объяснить причины неудачного выступления в прошедшей кампании РПЛ. Также Яровинский подтвердил, что Слуцкий несколько раз хотел покинуть «Рубин», однако разговоры с Рустемом Саймановым оставляли специалиста на своём месте.

Напомним, что Леонид Слуцкий руководил казанцами с 2019 по 2022 год. После четвёртого места в сезоне 2020/2021 клуб занял предпоследнюю строчку через год, вылетев в Первую лигу.