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Первая лига

Дюпин не планирует покидать «Рубин»

18 Января 2023 • 12:08 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не намерен покидать казанскую команду и хочет вместе с ней вернуться в РПЛ.

«Дюпин — футболист «Рубина», у него полное взаимопонимание с клубом. Предложения? На сегодня чёткая цель — быть с «Рубином» и решать задачи с этим клубом», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Напомним, Дюпин защищает цвета «Рубина» с июля 2019 года. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в составе казанцев 16 матчей, пропустив в них 17 голов и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Дюпин Дмитрий Кигинько
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