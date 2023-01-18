Дюпин не планирует покидать «Рубин»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не намерен покидать казанскую команду и хочет вместе с ней вернуться в РПЛ.

«Дюпин — футболист «Рубина», у него полное взаимопонимание с клубом. Предложения? На сегодня чёткая цель — быть с «Рубином» и решать задачи с этим клубом», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Напомним, Дюпин защищает цвета «Рубина» с июля 2019 года. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в составе казанцев 16 матчей, пропустив в них 17 голов и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре балла.