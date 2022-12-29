Яровинский уйдёт из «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в ближайшее время покинет казанский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

По информации источника, обязанности Яровинского возьмёт на себя экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин, который уже вступил в переговоры с потенциальными новичками команды.

Напомним, что Яровинский пришёл в казанский клуб в декабре 2019 года вместе с главным тренером Леонидом Слуцким, который также покинул «Рубин» по ходу нынешнего сезона.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре очка.