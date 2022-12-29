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Первая лига

Яровинский уйдёт из «Рубина»

29 Декабря 2022 • 15:36 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в ближайшее время покинет казанский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

По информации источника, обязанности Яровинского возьмёт на себя экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин, который уже вступил в переговоры с потенциальными новичками команды.

Напомним, что Яровинский пришёл в казанский клуб в декабре 2019 года вместе с главным тренером Леонидом Слуцким, который также покинул «Рубин» по ходу нынешнего сезона.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре очка.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Самаренкин Олег Яровинский
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ФК КУБАНЬ РУБИН
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