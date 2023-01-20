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«Торпедо» ведёт переговоры с «Рубином» по возможному трансферу Лисаковича

20 Января 2023 • 12:18 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

«Торпедо» проявляет интерес к нападающему «Рубина» Виталию Лисаковичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство московского клуба уже вступило в переговоры с «Рубином», который может отпустить своего игрока, чтобы решить имеющиеся незначительные финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне 24-летний Лисакович провёл в составе казанцев 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Белоруссии в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе шесть набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Рубин Виталий Лисакович Трансферы футбола - зима 2023
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