Яровинский рассказал о срыве переговоров по приходу Гаранина в «Рубин»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский вспомнил переговоры о сорвавшемся назначении Вадима Гаранина на пост тренера казанского клуба.

«Гаранин дал своё согласие возглавить клуб. Но когда начало меняться руководство, я понял, что скоро уйду из «Рубина». Я не мог пригласить Гаранина, а потом сказать: «Ну все, я пошёл». Мне пришлось ему позвонить и сказать, что я больше не имею права вести переговоры», — рассказал функционер в интервью изданию Sport24.

По его мнению, Гаранин не смог получить достаточное количество времени в «Сочи», к чему в нашем футболе не могут привыкнуть. По словам Яровинского, в «Рубине» специалист смог бы себя проявить.

Напомним, что после ухода Леонида Слуцкого тренером казанцев был назначен Юрий Уткульбаев. Вадим Гаранин, проработав первую часть сезона в «Сочи», был отправлен в отставку.