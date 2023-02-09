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Первая лига

«Рубин» объявил соперников на третьем турецком сборе

09 Февраля 2023 • 19:37 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Казанский «Рубин», который нынешний сезон проводит в Первой лиге, объявил соперников, с которыми встретятся на третьем сборе в Турции.

Так, первый матч в Белеке казанцы сыграют против дубля «Краснодара», дата встречи - 13 февраля. С 16 февраля последуют два матча против клубов РПЛ, сначала - против грозненского «Ахмата», а 19 февраля – против московского ЦСКА. Завершится сбор противостоянием с земляками из Татарстана – «Нефтехимиком», дата встречи – 20 февраля.

Отметим, что в текущем сезоне в Первой лиге «Рубин» занимает третье место, набрав за первую половину сезона 37 очков. Отставание от первого места – четыре очка.

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ФК КУБАНЬ РУБИН
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