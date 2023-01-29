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Первая лига

Яровинский выделил причины ухода Слуцкого из «Рубина»

29 Января 2023 • 20:38 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выделил причины ухода Леонида Слуцкого с поста тренера казанцев.

«Уход Леонида Викторовича с одной стороны стал неожиданностью, с другой — такой уровень давления может выдержать не каждый. Уход из клуба футболистов, связанный с внешними факторами — это новое обстоятельство, к которому невозможно привыкнуть», — рассказал функционер в интервью изданию Sport24. По его мнению, также на решение Слуцкого повлияло и стрессовое состояние, усилившееся в стране. Яровинский вспомнил, что получил звонок от специалиста со своим решением сразу после игры с «Енисеем».

Напомним, что Леонид Слуцкий покинул пост наставника «Рубина» 15 ноября 2022 года после нулевой ничьи против красноярского клуба в рамках Первой лиги. Под его руководством казанский коллектив вылетел из РПЛ в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Яровинский
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