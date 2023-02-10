Орещук: «Кипр – отличная реабилитация для Слуцкого после «Рубина»

Бывший динамовец, а ныне футбольный агент Роман Орещук порассуждал о том, что бы было, если б Леонид Слуцкий отправился тренировать в один из клубов чемпионата Кипра. Именно на Кипре будет работать новый главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков.

«Мог бы я представить Слуцкого на Кипре? Почему бы и нет? Если это будет команда с задачами, то он может там работать. Кипр — это была бы возможность реабилитироваться после «Рубина», - цитирует Орещука Legalbet.

Он добавил, что Кипр – сейчас одно из самых актуальных направлений для российских тренеров, где, во-первых, много россиян и российских компаний, а во-вторых – за рубежом россиян ждут далеко не в каждой стране.