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Первая лига

Кузьмин: «Пока никто из нового менеджмента «Рубина» со мной не контактировал»

30 Января 2023 • 19:23 Комментировать
ФК Кубань
...
Рубин
05.03 19:00

Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал ситуацию вокруг своего положения в клубе Первой лиги.

«По-прежнему никаких движений, никаких шагов со стороны руководства «Рубина» нет. Жду, когда со мной кто-нибудь свяжется. Пока никто из нового менеджмента со мной не контактировал — из новостей узнаю о переменах в клубе», — рассказал бывший футболист «Рубина», чьи слова приводит «Чемпионат». Кузьмин отметил, что хочет понять, нужно ли разрывать соглашение с казанским клубом, назвав «странной» ситуацию, в которой экс-защитник оказался.

Напомним, что Олег Кузьмин входит в тренерский штаб «Рубина» с 2019 года. 41-летний специалист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию, что подтверждает возможное расставание Олега с коллективом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Кузьмин
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