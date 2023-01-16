Тренер «Рубина» Кузьмин назвал причину своего отсутствия на сборах команды

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал своё отсутствие на сборах казанской команды. Ранее сообщалось, что в ближайшее время 41-летний специалист может покинуть клуб.

По словам Кузьмина, после ухода в ноябре экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого новый наставник сформировал собственный тренерский штаб. Напомним, что в настоящий момент обязанности главного тренера команды исполняет Юрий Уткульбаев.

«Я жду встречи с руководством. Взял в клубе бумагу, которая даёт мне право работать дистанционно. Меня никто не отстранял. Просто новый тренер набрал свою команду. Я туда не вхожу, что в принципе нормально», — цитирует Кузьмина «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.