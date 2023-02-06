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Первая лига

Сесар Навас ушёл из «Рубина»

06 Февраля 2023 • 12:09 Комментировать

Испанский спортсмен Сесар Навас, который с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 года выступал за казанский «Рубин», покинул структуру клуба из столицы Республики Татарстан. Об этом «Чемпионату» Навас заявил лично.

С 2019 года бывший футболист находился в должности директора селекционного отдела клуба, однако принял решение оставить её в связи со сменой топ-менеджмента в «Рубине».

Вместе с казанским коллективом Сесар Навас становился чемпионом России, обладателем бронзовых медалей данного соревнования, победителем Кубка и дважды победителем Суперкубка страны. Также с клубом выигрывал серебряные медали Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сесар Навас
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