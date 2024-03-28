«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке

«Пари НН» перед матчем в Калининграде с «Балтикой» купил рекламу местных на радио, ТВ и билбордах с призывом болеть за команду из Нижнего Новгорода. Забавным фактом делится в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Такой ход от команды гостей вызвал возмущение у местных болельщиков в соцсетях.

«Что за дичь на остановках и по радио? Калининград, что за НиНо?», - пишет в соцсетях один из болельщиков балтийцев.

«Классный маркетинговый ход замутил Нижний и придал на первый взгляд малоинтересному матчу дополнительную интригу», - пишет об этом сам Карпов.

Игра «Балтики» и «Пари НН» пройдёт в субботу, 30 марта в Калининграде. Балтийцы борются за выживание и идут на 15 месте турнирной таблицы, нижегородский клуб идёт в её середине на девятой строчке.