Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке

28 Марта 2024 • 18:32 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
1 2.40 X 3.00 2 3.25
30.03 17:30

«Пари НН» перед матчем в Калининграде с «Балтикой» купил рекламу местных на радио, ТВ и билбордах с призывом болеть за команду из Нижнего Новгорода. Забавным фактом делится в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Такой ход от команды гостей вызвал возмущение у местных болельщиков в соцсетях.

«Что за дичь на остановках и по радио? Калининград, что за НиНо?», - пишет в соцсетях один из болельщиков балтийцев.

«Классный маркетинговый ход замутил Нижний и придал на первый взгляд малоинтересному матчу дополнительную интригу», - пишет об этом сам Карпов.

Игра «Балтики» и «Пари НН» пройдёт в субботу, 30 марта в Калининграде. Балтийцы борются за выживание и идут на 15 месте турнирной таблицы, нижегородский клуб идёт в её середине на девятой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
19:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Пари НН РПЛ — 30 марта 2024
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
15:05
Артур Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»
14:54
В «Пари НН» отреагировали на информацию о Майга
14:43
Хавбек «Пари НН» Майга может покинуть РПЛ
13:39
Нигматуллин: «Для «Пари НН» каждый матч — отдельно прожитая жизнь»
12:56
Надёжная ставка и прогноз на матч Балтика — Пари НН чемпионата России — 30 марта 2024
12:14
Сергей Дурасов сделал прогноз на точный счёт матча «Балтика» – «Пари НН»
00:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Пари НН чемпионата России – 30 марта 2024
27 Марта
14:03
Даев: «Балтике» будет тяжело остаться в РПЛ»
26 Марта
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
24 Марта
21:57
Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»
19 Марта
20:18
Пресс-служба «Пари НН»: «Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Уткина»
18 Марта
15:07
Темников — о работе с Кержаковым: «Осадок остался»
17 Марта
14:45
Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»
16 Марта
19:09
Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом
14 Марта
11:15
Шнапцев: «Хорошо было бы закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной»
12 Марта
16:14
Шнапцев: «Обид на Салтыкова после драки нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода
Спортивные новости
Плющев удивлен назначением Воробьева в ЦСКА Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Кожевников: «Сезон у ЦСКА провальный» Плющев: «Результаты ЦСКА в этом сезоне – нонсенс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.77 3.90 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
19:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, кому бы пригодился Денис Черышев
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» 18 лет не обыгрывали дома «Зенит» в рамках РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов рассказал о своей мечте
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
18:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Хотел бы, чтобы мой удар с левой был как у Месси
18:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допускают переговоры с Черышевым
18:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал свои лучшие футбольные качества
17:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы надеемся дать бой «Зениту»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Предложение «Оренбурга» Дениса Черышева не устроит»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё – в строю «Динамо»
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не подпишет Черышева
17:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названа лучшая команда Мелбет-Первой лиги по созданным голевым моментам
17:34 · Россия. Премьер-лига
Джикия мог перейти в «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем