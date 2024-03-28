Нигматуллин: «Для «Пари НН» каждый матч — отдельно прожитая жизнь»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

Напомним, на сегодняшний день команда из Нижнего Новгорода занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

«Для нас каждый матч — отдельно прожитая жизнь. Мы всегда хотим побеждать. А что будет в конце — непонятно. Не надо загадывать и говорить красивые слова, надо всё доказывать делом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Свой ближайший матч «Пари НН» проведёт 30 марта против «Балтики». Начало — в 17:30 по московскому времени.