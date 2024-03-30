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«Балтика» Игнашевича забила в РПЛ впервые за восемь матчей и обыграла «Пари НН» на своём поле

30 Марта 2024 • 19:28 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН
окончен

«Балтика» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 22-го тура РПЛ состоялся 30 марта на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика2:0Пари НН
(1:0) Фамейе Джоэль40'  
(2:0) Лисакович Виталий43'  
Латышонок ЕвгенийАндраде КевинЖиров АлександрЛуна ДиегоКовалёв ЮрийЛисакович ВиталийБистрович КристиянФернандес Роберто IIФернандес Алекс II  12' 46' (Капленко Кирилл ( 46') Фамейе Джоэль 87' (Кузьмин Максим ( 87') Козлов Данила Сергеевич
Запасные: Лазарев ВладиславБориско МаксимОсипов АлександрАванесян ТигранКоновалов ИванЭнрикес АнхелоПряхин СергейРыбчинский ДмитрийРадмановац НиколаГузина Гедеон
Нигматуллин АртурТихий Дмитрий  69'Гоцук КириллКаккоев НикитаШнапцев Максим  33' 67' (Боженов Кирилл ( 67') Кучаев Константин 32' (Боселли Хуан ( 32') Марадишвили КонстантинМайга МамадуСтоцкий Дмитрий  22' 46' (Стаматов Матео ( 46') Трошечкин Александр 81' (Зе Турбо Жозе ( 81') Кухарчук Илья 81' (Ермаков Никита ( 81')
Запасные: Кукушкин ИванКутателадзе НиколозЛукьянов ВадимГлущенков КириллЦарукян ВалерийЖивоглядов ДмитрийАлександров Виктор
30 марта. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

«Балтика» Сергея Игнашевича одним из главных претендентов на вылет считается. Побед в РПЛ нет с октября, команда находится на предпоследнем месте, ещё и «Сочи» поджимает, неплохо играющий весной. Поэтому домашний матч против скупого (17 голов забито и 17 пропущено) «Пари НН» был одним из немногих шансов на три очка.

Нижегородцы не фанаты ярких игр, не ожидалось такого зрелища и в этот раз. «Пари НН» приехал сыграть от обороны в расчёте на стандарты и контратаки. Однако «Балтика» долгое время не давала поднять головы. Высоким прессингом накрыл оппонента Лисакович, пробивший хлёстко из-за пределов штрафной площади. Артур Нигматуллин неудачно отразил мяч перед собой, но сам же исправился, опередив Фамейе, рвавшегося на добивание.

«Балтика» постепенно привыкла к позиционному наступлению, стала действовать острее. В середине первого тайма прозвенел каркас ворот. Бистрович подал с правого фланга, во вратарской площади поборолся за мяч Фамейе и Фернандес оказался главным выгодополучателем эпизода. Умело положил корпус Алекс и пальнул вроде бы наверняка, но мяч врезался в перекладину. Супермомент упущен, нули продолжили гореть на табло. Стереть их удалось на 40-й минуте.

Хозяева всё-таки дожали. Ковалев ускорился справа, вошел в штрафную площадь и пробил/прострелил на дальнюю штангу. Набежавший Фамейе с метра послал мяч в сетку – 1:0. Проходит три минуты и уже Лисакович получает мяч справа и аккуратно укладывает от дуги штрафной площади в нижний угол – 2:0. Каккоев закрыл обзор голкиперу, поэтому Нигматуллин запоздал с броском и не достал.

Только после двух пощёчин «Пари НН» начал немного двигаться. Опасным ударом с дальней дистанции отметился Мамардишвили. Латышонок показал, что бдительности не терял – в прыжке выудил из-под перекладины. Затем ещё Боселли совершил неплохой рейд, убрав двух соперников на замахе. Метров с восьми завершал он атаку, однако Латышонок и тут вышел победителем. «Балтика» выдержала этот импульсивный натиск «Пари НН», а в концовке могла и третий мяч оформлять.

Корнер разыграли хозяева, Фернандес сбросил мяч на Жирова, а тот пробил слёту. В сантиметрах от штанги пролетел мяч. Но «Балтике» и двух голов хватило сполна. В РПЛ команда Игнашевича не забивала уже восемь матчей, не побеждала с октября. Успех в матче с «Пари НН» явно улучшит моральный фон калининградской команды. А вот гости в конце матча ещё больше проблем получили – Гоцук шипами пошёл на Фамейе и после просмотра повторов получил красную карточку. На такой жёсткий фол может налипнуть и серьёзная дисквалификация.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Пари НН

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