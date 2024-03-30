«Балтика» забила в РПЛ после восьми «сухих» матчей

В субботу в Российской премьер-лиге проходит матч двадцать второго тура между «Балтикой» и «Пари НН». После первого тайма калининградцы впереди – 2:0.

Стоит отметить тот факт, что «Балтика» прервала затяжную серию без забитых голов в чемпионате России. Команда Сергея Игнашевича не забивала в восьми предыдущих играх РПЛ (0:1, 0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). В прошлый раз «Балтика» забивала в чемпионате ещё 21 октября в матче против «Краснодара» (ничья 2:2).

Следить за игрой чемпионата России между «Балтикой» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.