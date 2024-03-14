Шнапцев: «Хорошо было бы закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев заявил о своём желании закрепиться в стартовом составе нижегородской команды.

По словам 19-летнего футболиста, сначала он намерен закрепиться в составе клуба, а затем и сборной.

«В первую очередь хочется доказать в «Пари НН», что я могу выдерживать уровень РПЛ. Хорошо было бы закрепиться в клубе, а потом уже и в сборной», — цитирует Шнапцева «Чемпионат».

В текущем сезоне защитник провёл за «Пари НН» девять матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. На сегодняшний день команда из Нижнего Новгорода занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.