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Юран: «Сложно сказать, что «Балтика» стала сильнее»

30 Марта 2024 • 17:25 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН
1 2.45 X 3.05 2 3.30
перерыв

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Вы вновь в Калининграде, где оставили частичку души и след в истории клуба, в 2015 году успешно поработав. С какими чувствами и эмоциями снова возвращаетесь сюда?

- Эмоции всегда остаются внутри у каждого тренера, где он поработал. Ты летишь в этот город играть с этой командой, потому что когда работал, самые добрые чувства остались. Тогда была задача сохранить команду после зимней паузы в первом дивизионе. Мы ту задачу выполнили, а дальше? Там уже понятно не сложилось в том плане, что другие планы были у руководства. Не хочется вдаваться в подробности. А так приятно, когда ты работал с командой, добивался каких-то результатов, сюда приезжать, в аэропорту люди улетали и говорили, что им было приятно меня видеть в Калининграде, они помнят. Это дорогого стоит.

- С «Балтикой» в этом чемпионате в первом круге сыграли вничью 0:0. Она серьезно ротировала состав, это уже по сути другая команда. Какие ваши соперники на сегодняшний день?

- Мне сложно сказать. Тот состав, с которым мы играли в Нижнем Новгороде, это мое сугубо личное мнение, он больше мне нравился, потому что очень дисциплинированная команда была, очень рослая. Я после игры в Нижнем Новгороде сказал, что хотел большего, набрать три очка. Но надо отдать должное, мы не наиграли на победу. Потому что действительно силовая команда, доигрывала каждый момент, сложно играть. Сейчас обновилась команда, мы смотрели и разбирали. Сложно сказать, что она стала сильнее. По крайней мере для меня в другой футбол стала команда играть. Это мы разбирали. Больше комбинаций, больше прокатки мяча в центральной зоне, сохраняют мяч. Если брать команду первого круга, то там ставка была в штрафной, под штрафной, единоборства хорошо вела команда, в этом были сложности. Готовились, разбирали, посмотрим.

- Майга и Зе Турбо вернулись из дальних командировок. Они полностью готовы к этому матчу?

- Да, они долетели. Зе Турбо поучаствовал в первых двух матчах. В первом матче он сыграл 70 минут, во втором - 15 или 20 минут. В целом все долетели, Майга не провел ни одной игры. Для меня как тренера, мне радостно, но понимая игрока, немного расстроило, потому что он все-таки летел в сборную. Мы разговаривали и думали, что какие-то 10-15 минут ему дадим сыграть, но не дали. Здесь немного нужно было успокоить, он переживал сильно, но в целом все долетели, живы-здоровы и готовятся к матчу.

- Карапузов не попал в заявку. Что случилось?

- Накануне простуда и температура была 38, 39. Сейчас уже нету, но перестраховались, чтобы остаточное явление в команде не пошло. Сейчас все нормально, будет готовиться к следующей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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