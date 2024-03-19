Пресс-служба «Пари НН»: «Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Уткина»

В «Пари НН» отреагировали на смерть легендарного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Василия», с программы «Футбольный клуб». Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия», — написала пресс-служба нижегородцев в клубном телеграм-канале.

Известному футбольному блогеру было 52 года. По данным СМИ, возможной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее на информацию о смерти Уткина отреагировали в ЦСКА, «Крыльях Советов» и сборной России.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Василия Уткина.