В «Пари НН» отреагировали на информацию о Майга

Дмитрий Кондратов, который в «Пари НН» возглавляет правление, дал комментарий по поводу информации из прессы. Сообщалось, что полузащитник Мамаду Майга интересен клубам из ОАЭ.

«Известно, что клубы ОАЭ следят за Мамаду, но официально к нам не обращались», - цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

За «Пари НН» Мамаду Майга выступает с лета 2022 года. С тех пор малиец провёл 51 официальный матч и записал на свой счёт один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Майга в 1,2 миллиона евро.

Ближайший матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Балтики» на выезде.