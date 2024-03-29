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Мостовой: «То, что Юран пригласил пройти стажировку в «Пари НН» — вообще отлично!»

29 Марта 2024 • 14:28 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
1 2.40 X 3.00 2 3.25
30.03 17:30

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном прохождении стажировки в «Пари НН» у Сергея Юрана.

Ранее наставник нижегородцев заявил, что не будет против, если Мостовой захочет пройти стажировку в его команде.

Напомним, на данный момент 55-летний Мостовой проходит обучение в тренерской Академии РФС.

«То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» — вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 сыгранных матчей «Пари НН» находится на девятой позиции в чемпионате России. В копилке команды 28 баллов.

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Сергей Юран Александр Мостовой Пари НН ещё теги

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