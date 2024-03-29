Мостовой: «То, что Юран пригласил пройти стажировку в «Пари НН» — вообще отлично!»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном прохождении стажировки в «Пари НН» у Сергея Юрана.

Ранее наставник нижегородцев заявил, что не будет против, если Мостовой захочет пройти стажировку в его команде.

Напомним, на данный момент 55-летний Мостовой проходит обучение в тренерской Академии РФС.

«То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» — вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 сыгранных матчей «Пари НН» находится на девятой позиции в чемпионате России. В копилке команды 28 баллов.