Юран признал, что «Пари НН» играл плохо в матче с «Балтикой»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран объяснил поражение своего коллектива от «Балтики» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, не подъехали. Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты», – приводит слова специалиста официальный сайт нижегородского клуба.

К слову, в этой встрече за калининградский клуб отличились Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович.

После этой игры «Балтика» находится на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 17 баллов. Что касается «Пари НН», то нижегородцы идут на 10-й позиции, набрав 28 очков.