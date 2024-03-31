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Кашчелан — о завершении карьеры: «Убил в себе игрока»

31 Марта 2024 • 23:48 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН

Игрок Младен Кашчелан рассказал об обстоятельствах ухода из «Балтики».

«Прекрасно понимал, что рано или поздно этот момент настанет. Я закончил в 40 лет — достаточный возраст, чтобы с легкостью перевернуть страницу и начать писать новую. История с футбольной карьерой навсегда закрыта на замок: убил в себе игрока как только прозвучал финальный свисток в моем последнем матче», — приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Стоит напомнить, что клуб из Калининграда был последним в карьере 41-летнего Кашчелана.


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Евро-Футбол.Ру,
Младен Кашчелан РПЛ

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