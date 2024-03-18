Темников — о работе с Кержаковым: «Осадок остался»

Защитник «Кубани» Иван Темников, ранее выступавший за «Пари НН», рассказал о работе с экс-наставником нижегородской команды Александром Кержаковым.

По словам Темникова, именно из-за Кержакова он и покинул клуб в 2021 году, так как тренер посчитал его немобильным игроком.

«Осадок остался, потому что я вложил в команду немало сил, как и многие другие футболисты, а мне даже шанса не дали. А сказали фразу, что я немобильный», — приводит слова Темникова «РБ Спорт».

Также 35-летний футболист подтвердил информацию о том, что Кержаков мало участвует в тренировочном процессе и основную работу за него делают помощники.

Напомним, Кержаков возглавлял «Пари НН» в период с 2021 по 2022 год, после чего покинул клуб, уступив место Михаилу Галактионов, который впоследствии ушёл на работу в «Локомотив».