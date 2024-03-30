Тихий: Допустили ошибки, подарили «Балтике» два гола

Футболист «Пари НН» дал свой комментарий по окончании встречи 22-го тура чемпионата России с «Балтикой».

Игра состоялась в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча «Балтика» забила до перерыва.

- Не смогли забить сегодня. Мы допустили ошибки, подарили сопернику два мяча. Это чисто наши ошибки, соперник поймал на контратаках, - сказал защитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нижегородский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе команды 28 баллов. В следующем туре «Пари НН» у себя дома встретится с «Краснодаром», игра пройдёт 6 апреля.

В этом сезоне на счету Тихого 12 матчей в РПЛ, результативными действиями 31-летний защитник не отметился.