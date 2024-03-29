Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Овчинников: «Проблема «Балтики» – её игроки»

29 Марта 2024 • 22:51 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
1 2.40 X 3.00 2 3.25
Через 17 ч. 15 мин.

Валерий Овчинников, российский футбольный тренер назвал главную проблему калининградской «Балтики», которая не даёт клубу совершить скачок вверх по турнирной таблице и поправить результативность.

«Проблема «Балтики» – игроки. Укрепились не так, как хотелось бы. Пять очков – это очень серьёзное отставание от зоны стыков и ликвидировать его будет очень сложно. Конкуренты тоже будут набирать очки», - говорит Овчинников «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» сейчас занимает лишь 15 место таблицы с 14 очками. В первых двух весенних турах РПЛ клуб сыграл вничью с «Сочи» дома (0:0) и проиграл другому прямому конкуренту в лице «Оренбурга» (0:1) в гостях.

Ранее Овчинников заявил, что увольнять из «Балтики» Сергея Игнашевича сейчас на фоне плохих результатов – дело бессмысленное.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Валерий Овчинников

Новости по матчу

Сегодня, 29 Марта
22:46
Валерий Овчинников: «Я не вижу причин для увольнения Игнашевича»
14:28
Мостовой: «То, что Юран пригласил пройти стажировку в «Пари НН» — вообще отлично!»
28 Марта
19:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Пари НН РПЛ — 30 марта 2024
18:32
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
15:05
Артур Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»
14:54
В «Пари НН» отреагировали на информацию о Майга
14:43
Хавбек «Пари НН» Майга может покинуть РПЛ
13:39
Нигматуллин: «Для «Пари НН» каждый матч — отдельно прожитая жизнь»
12:56
Надёжная ставка и прогноз на матч Балтика — Пари НН чемпионата России — 30 марта 2024
12:14
Сергей Дурасов сделал прогноз на точный счёт матча «Балтика» – «Пари НН»
00:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Пари НН чемпионата России – 30 марта 2024
27 Марта
14:03
Даев: «Балтике» будет тяжело остаться в РПЛ»
26 Марта
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
24 Марта
21:57
Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»
19 Марта
20:18
Пресс-служба «Пари НН»: «Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Уткина»
18 Марта
15:07
Темников — о работе с Кержаковым: «Осадок остался»
17 Марта
14:45
Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»
16 Марта
19:09
Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом
14 Марта
11:15
Шнапцев: «Хорошо было бы закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной»
12 Марта
16:14
Шнапцев: «Обид на Салтыкова после драки нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Ромеу уволен из «Барселоны» Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1
4
1.77 3.90 4.00
Видео
30.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
3.65 3.80 1.87
Видео
30.03.24 в 16:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.60 2.07
Видео
30.03.24 в 17:30
Балтика Балтика
Пари НН Пари НН
2.34 3.05 3.20
Видео
30.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1.49 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
29 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Мохеби рассказал, как называет Карпина
23:47 · Россия. Премьер-лига
Юран заявил, что разрешает своим игрокам курить
23:40 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» Мохеби раскрыл секрет своей результативности
23:38 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Планируем подписать контракт с Кучаевым в конце сезона»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о своём контракте с «Динамо»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы на победу в РПЛ
22:55 · Россия. Премьер-лига
Личка: «К сожалению, индивидуальных ошибок было очень-очень много сегодня»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Проблема «Балтики» – её игроки»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Первый гол нас нокаутировал»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Я не вижу причин для увольнения Игнашевича»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Лещенко высказался о поражении «Динамо» от «Ростова»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «3:0 в первом тайме - понятно, что неожиданно, но должно быть и больше»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Даже если проигрываем с большим счётом, всё равно должны всегда играть до конца»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин определил причину поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, что «Ростов» поборется за место в пятёрке 1
Все новости
Рекомендуем