Валерий Овчинников: «Проблема «Балтики» – её игроки»

Валерий Овчинников, российский футбольный тренер назвал главную проблему калининградской «Балтики», которая не даёт клубу совершить скачок вверх по турнирной таблице и поправить результативность.

«Проблема «Балтики» – игроки. Укрепились не так, как хотелось бы. Пять очков – это очень серьёзное отставание от зоны стыков и ликвидировать его будет очень сложно. Конкуренты тоже будут набирать очки», - говорит Овчинников «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» сейчас занимает лишь 15 место таблицы с 14 очками. В первых двух весенних турах РПЛ клуб сыграл вничью с «Сочи» дома (0:0) и проиграл другому прямому конкуренту в лице «Оренбурга» (0:1) в гостях.

Ранее Овчинников заявил, что увольнять из «Балтики» Сергея Игнашевича сейчас на фоне плохих результатов – дело бессмысленное.