Валерий Овчинников: «Я не вижу причин для увольнения Игнашевича»

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников высказался о главном тренере одного из аутсайдеров Российской премьер-лиги – калининградской «Балтики». Команду, которая идёт на 15 месте и очень пока близка к вылету, возглавляет бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

«Не причин для увольнения Сергея. Даже в случае вылета перед ним будет стоять задача вернуться. Хотели бы убрать тренера – сделали бы это зимой. Сейчас, когда ещё не всё потеряно, смысла в таком решении нет», - говорит Овчинников «РБ Спорту».

По итогу прошлого сезона балтийцы вышли в элитный дивизион чемпионата России впервые за 25 лет.