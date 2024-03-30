Игрок «Балтики» получил серьёзную травму – Гоцука удалили

В одном из субботних матчей двадцать второго тура Российской премьер-лиги «Балтика» на своём поле обыграла «Пари НН» со счётом 2:0. Ближе к завершению встречи замена понадобилась Джоэлю Фамейе, который стал автором одного из голов.

Судя по всему, травма Фамейе является серьёзной – в результате удара Кирилла Гоцука нога игрока «Балтики» неестественно вывернулась. После вмешательства ВАР капитан «Пари НН» получил красную карточку.

В ближайшее время наверняка появится подробная информация о состоянии Джоэля Фамейе. Остаётся только пожелать футболисту здоровья.