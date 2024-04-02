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Николаев: «Фол Гоцука на Фамейе был неумышленным»

02 Апреля 2024 • 18:22 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН

Алексей Николаев, бывший арбитр ФИФА прокомментировал один из самых жёстких фолов в рамках Российской премьер-лиги в последние туры. Случился он в матче «Балтики» и «Пари НН» (2:0), когда защитник нижегородцев Кирилл Гоцук попал шипами в ногу Джоэля Фамейе, форварда «Балтики».

«Красную карточку он заслужил, но было видно, что фол был неумышленным. Он сыграл в мяч, но после нога пошла вверх и попала в Фамейе с продавливанием, с открытыми шипами», - делится Николаев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в минувший понедельник в «Балтике» рассказали о травме Фамейе, а также назвали примерные сроки восстановления Джоэля. Спойлер: в этом сезоне он ещё может сыграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Николаев Кирилл Гоцук Джоэль Фамейе Пари НН ещё теги

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