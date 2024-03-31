Игнашевич рассказал, что помогло «Балтике» обыграть «Пари НН»

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своего коллектива над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура первенства страны.

«Первый тайм был лучше, конечно, по качеству. Но и второй неплохой. Во втором тайме отдали инициативу, но ребята надёжно оборонялись. И вратарь выручил в нужный момент», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

К слову, в этой встрече за калининградский клуб отличились Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович.

После этой игры «Балтика» находится на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 17 баллов. Что касается «Пари НН», то нижегородцы идут на 10-й позиции, набрав 28 очков.