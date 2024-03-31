Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнашевич рассказал, что помогло «Балтике» обыграть «Пари НН»

31 Марта 2024 • 08:18 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своего коллектива над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура первенства страны.

«Первый тайм был лучше, конечно, по качеству. Но и второй неплохой. Во втором тайме отдали инициативу, но ребята надёжно оборонялись. И вратарь выручил в нужный момент», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

К слову, в этой встрече за калининградский клуб отличились Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович.

После этой игры «Балтика» находится на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 17 баллов. Что касается «Пари НН», то нижегородцы идут на 10-й позиции, набрав 28 очков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич РПЛ Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
08:39
Юран признал, что «Пари НН» играл плохо в матче с «Балтикой»
08:18
Игнашевич рассказал, что помогло «Балтике» обыграть «Пари НН»
30 Марта
20:14
Тихий: Допустили ошибки, подарили «Балтике» два гола
19:58
Юран вступил в лёгкий конфликт с оператором после матча с «Балтикой» 1
19:38
«Балтика» впервые с октября выиграла в матче РПЛ
19:37
Игрок «Балтики» получил серьёзную травму – Гоцука удалили
19:28
«Балтика» Игнашевича забила в РПЛ впервые за восемь матчей и обыграла «Пари НН» на своём поле
18:29
«Балтика» забила в РПЛ после восьми «сухих» матчей
17:25
Юран: «Сложно сказать, что «Балтика» стала сильнее»
17:11
Игнашевич: «Надеемся, что сегодня сможем забить столько, сколько хватит для победы»
17:00
«Балтика» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
02:11
Балтика - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Марта
22:51
Валерий Овчинников: «Проблема «Балтики» – её игроки»
22:46
Валерий Овчинников: «Я не вижу причин для увольнения Игнашевича»
14:28
Мостовой: «То, что Юран пригласил пройти стажировку в «Пари НН» — вообще отлично!»
28 Марта
19:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Пари НН РПЛ — 30 марта 2024
18:32
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
15:05
Артур Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»
14:54
В «Пари НН» отреагировали на информацию о Майга
14:43
Хавбек «Пари НН» Майга может покинуть РПЛ
13:39
Нигматуллин: «Для «Пари НН» каждый матч — отдельно прожитая жизнь»
12:56
Надёжная ставка и прогноз на матч Балтика — Пари НН чемпионата России — 30 марта 2024
12:14
Сергей Дурасов сделал прогноз на точный счёт матча «Балтика» – «Пари НН»
00:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Пари НН чемпионата России – 30 марта 2024
27 Марта
14:03
Даев: «Балтике» будет тяжело остаться в РПЛ»
26 Марта
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
24 Марта
21:57
Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»
19 Марта
20:18
Пресс-служба «Пари НН»: «Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Уткина»
18 Марта
15:07
Темников — о работе с Кержаковым: «Осадок остался»
17 Марта
14:45
Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»
16 Марта
19:09
Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом
14 Марта
11:15
Шнапцев: «Хорошо было бы закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной»
12 Марта
16:14
Шнапцев: «Обид на Салтыкова после драки нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.03.24 в 14:00
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.04 3.50 3.40
Видео
31.03.24 в 16:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
08:39 · Россия. Премьер-лига
Юран признал, что «Пари НН» играл плохо в матче с «Балтикой»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров прокомментировал ничью «Зенита» в Самаре
08:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «Спартак» давно не верю»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Пименов предположил, какое место займёт «Спартак» в РПЛ
08:18 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич рассказал, что помогло «Балтике» обыграть «Пари НН»
08:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Ничья со «Спартаком» - справедливый результат»
07:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт в матче «Рубин» - «Ахмат»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал компонент, которого не хватило «Зениту» для победы в Самаре
07:34 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказал мнение о матче «Спартака»
07:29 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Ростов» был наголову сильнее «Динамо»
07:23 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар» от Бубнова
07:16 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Факела» и «Оренбурга»
00:46 · Россия. Премьер-лига
Дьяков не верит в чемпионство «Краснодара»
00:39 · Россия. Премьер-лига
«Для меня не будет шоком, если Акинфеев летом завершит карьеру» — Пономарёв
00:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Мне не важно, как сыграл «Спартак», важен счёт»
Все новости
Рекомендуем