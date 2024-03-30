«Балтика» впервые с октября выиграла в матче РПЛ

Сегодня, 30 марта, калининградская «Балтика» одолела на своём поле «Пари НН» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Игнашевича.

Данная победа стала первой для «Балтики» в последних десяти матчах РПЛ. Стоит сказать, что последний раз калининградский коллектив добивался положительного результата в октябре 2023 года, когда в рамках девятого тура одолел «Ахмат» (1:0).

На данный момент «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от идущего в зоны стыковых матчей «Оренбурга» составляет всего два балла, но у команды Давида Деограсии есть игра в запасе.