Игнашевич: «Надеемся, что сегодня сможем забить столько, сколько хватит для победы»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Болельщикам добавила оптимизма победа в Кубке и выход в полуфинал Пути РПЛ, недавняя победная игра с минским «Динамо». С каким настроением подошли к поединку, как прошла подготовка к этому матчу?

- Подготовка прошла спокойно, было время отдохнуть, было время поработать. Рассчитываем сегодня показать хороший футбол, также рассчитываем на поддержку болельщиков.

- «Пари НН» - команда, которая меньше всех пропустила в первенстве. Это неуступчивый соперник. За счет чего планируете вскрыть оборону и забить гол в ворота соперника и одержать долгожданную победу?

- Согласен, что соперник мало пропускает. Не много забивает, но и мало пропускает. Рассчитываем на себя, на поддержку болельщиков. Сегодня состав у нас максимально атакующий. И Козлов сегодня на позиции опорника играет, который может создать преимущество впереди, поэтому надеемся, что сегодня сможем забить столько, сколько хватит для победы.

- Капленко в весенних матчах чемпионата стабильно начинал в основе, а сегодня в нее не попал. На чем основано ваше решение?

- Он ездил в сборную, только вчера провел первую тренировку с нами. Козлов тренировался две недели. С учетом того, что против пятерки «Пари НН» нам нужно туда добавлять шестого или даже седьмого игрока в атаку, сегодня выбор был в пользу Козлова.