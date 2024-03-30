Юран вступил в лёгкий конфликт с оператором после матча с «Балтикой»

В матче 22-го тура Премьер-лиги «Балтика» нанесла поражение «Пари НН». Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

По окончании встречи главный тренер нижегородской команды Сергей Юран, уходя с поля в раздевалку, сказал пару слов оператору, который снимал его крупным планом, после чего толкнул объектив камеры в другую сторону.

«Пари НН» имеет в своём активе 28 очков и занимает 10 строчку в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Юрана на своём поле примут «Краснодар», игра состоится 6 апреля в Нижнем Новгороде.