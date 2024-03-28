Хавбек «Пари НН» Майга может покинуть РПЛ

Опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации «Спорт-Экспресса», в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из ОАЭ. Сообщается, что один из клубов — «Аль-Джазира».

Источник отметил, что пока никаких официальных предложений нижегородский коллектив не получал.

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги и не записал на свой счет ни одного голевого балла.

Контракт Майга с «Пари НН» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.