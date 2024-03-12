Шнапцев: «Обид на Салтыкова после драки нет»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев рассказал о своих отношениях с полузащитником «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым после драки в матче молодёжных команд в 2021 году.

По словам Шнапцева, он уже обсудил с «Салтыковым» тот эпизод и никаких обид на игрока самарской команды сейчас не держит.

«Никаких обид нет. Это было по молодости», — цитирует Шнапцева «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провёл за «Крылья Советов» 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету Шнапцева одна результативная передача в девяти встречах в составе нижегородской команды.