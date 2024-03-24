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Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»

24 Марта 2024 • 21:57 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
30.03 17:30

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Ярослава Арбузова, ответил на вопрос об игровом времени футболиста.

Агент заявил, что Арбузов продолжает тренироваться и доказывать свою состоятельность, ведь любой хочет играть.

«В товарищеских матчах он играл за второй состав «Балтики». Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждем», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

20-летний Арбузов перебрался в «Балтику» из ЦСКА минувшей зимой. На данный момент хавбек не провел ни одной минуты на поле в футболке калининградской команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Алексей Сафонов Ярослав Арбузов ещё теги

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