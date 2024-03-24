Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Ярослава Арбузова, ответил на вопрос об игровом времени футболиста.

Агент заявил, что Арбузов продолжает тренироваться и доказывать свою состоятельность, ведь любой хочет играть.

«В товарищеских матчах он играл за второй состав «Балтики». Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждем», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

20-летний Арбузов перебрался в «Балтику» из ЦСКА минувшей зимой. На данный момент хавбек не провел ни одной минуты на поле в футболке калининградской команды.