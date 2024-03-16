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Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом

16 Марта 2024 • 19:09 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
30.03 16:00

Хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о настрое калининградского коллектива в оставшихся играх чемпионата России.

«Каждый матч для «Балтики» — как финал. Надо забивать голы и брать три очка. Мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации», — заявил Бистрович «Чемпионату».

В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Балтика» занимает предпоследнее (15-е) место в чемпионате России, имея в своей копилке 14 баллов после 20 сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кристиян Бистрович

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