Агент Стоцкого: «Дмитрий хочет поиграть в футбол, это его главное желание»

Олег Ерёмин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 34-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам Ерёмина, сторона Стоцкого готова рассматривать любые варианты.

«Дмитрий хочет поиграть в футбол, это главное его желание пока. Будет предложение о продлении контракта от «Пари НН», конечно, будем рассматривать. Поступят другие предложения, также будем рассматривать», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Стоцкий провёл за «Пари НН» 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 400 тысяч евро.