Артур Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Сергеем Юраном.

По словам Нигматуллина, для него очень важно, что наставник ему доверяет. Также 32-летний голкипер отметил влияние тренера вратарей нижегородской команды Александра Гутеева.

«Он (Юран) мне доверяет – это главное. Хочу ещё отметить нашего тренера вратарей Александра Гутеева. Он способствует многим движениям, выжимает, как говорится, все соки», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» 19 матчей, в которых пропустил 16 голов и восемь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.