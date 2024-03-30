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«Балтика» забила дважды подряд в матче с «Пари НН»

30 Марта 2024 • 18:24 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН
1 2.45 X 3.05 2 3.30
2-й тайм

В матче 22-го тура Премьер-лиги играют «Балтика» и «Пари НН». У хозяев громадные проблемы в атаке, а команда Сергея Юрана может похвастаться лучшей обороной соревнований. Тем не менее, в конце первого тайма калининградцы забили два гола подряд. Юрий Ковалёв обыграл соперника и прострелил вдоль ворот, а выскочивший на мяч Джоэль Фамейе был точен. Еще атака, и Виталий Лисакович с линии штрафной в касание стрельнул в дальний нижний угол ворот.

2:0, «Балтика» остается предпоследней, но ближайшие конкуренты в двух очках. «Пари НН» - десятый. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАЛТИКА ПАРИ НН
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