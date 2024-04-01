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Лапочкин уверен, что Гоцук за фол на Фамейе заслуживает сурового наказания

01 Апреля 2024 • 20:51 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН

Сергей Лапочкин, бывший арбитр уверен, что Кирилла Гоцука за жёсткий фол на Джоэле Фамейе нужно наказать более чем одним пропущенным матчем.

«Мне кажется, что должна быть довольна большая дисквалификация, Фамейе получил травму. Зверский приемчик, назовем это так. Смотреть на это страшно и в отбор так не играют. Здоровья Фамейе», - рассказал Лапочкин телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что неприятный эпизод произошёл в минувшие выходные, когда «Балтика» принимала дома «Пари НН». В одном из эпизодов защитник Кирилл Гоцук жёстко сфолил на форварде балтийцев Джоэле Фамейе. Вскоре игрока нижегородцев наказали прямой красной карточкой.

Как стало известно 1 апреля, Фамейе выбыл из строя как минимум на месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Лапочкин Кирилл Гоцук Джоэль Фамейе Пари НН ещё теги

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