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Даев: «Балтике» будет тяжело остаться в РПЛ»

27 Марта 2024 • 14:03 Комментировать
Балтика
...
Пари НН
30.03 17:30

Бывший футболист «Балтики» Вячеслав Даев высказался об игре калининградской команды на старте весенней части сезона.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «Балтика» сыграла вничью с «Сочи» (0:0) а в 20-м уступила «Оренбургу» (0:1).

«Состав у «Балтики» не очень сильный. Есть футболисты, которые не соответствуют уровню РПЛ. Калининградцам будет тяжело остаться в Премьер-лиге», — цитирует Даева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Балтика» расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч команда Сергея Игнашевича проведёт 30 марта против «Пари НН». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Вячеслав Даев

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БАЛТИКА ПАРИ НН
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