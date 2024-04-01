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Фамейе повезло, форвард может пропустить после жуткой травмы всего месяц официально

01 Апреля 2024 • 18:47 Комментировать
Балтика
2:0
Пари НН

В минувшие выходные в игре «Балтики» против «Пари НН» случился очень неприятный эпизод. Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук совершил жёсткий фол на форварде балтийцев Джоэле Фамейе. Сразу же после эпизода Гоцука удалили с поля, Фамейе же покинул арену с помощью медиков. В калининградском клубе рассказали, когда Джоэль может вернуться на поле.

«У Джоэля диагностировано повреждение структур коленного сустава. Ожидается, что нападающий пропустит около четырёх недель», - пишет пресс-служба «Балтики». Таким образом, уже к началу мая форвард сможет вернуться на поле.

Напомним, что «Балтика», несмотря на потерю игрока, смогла оформить уверенную победу над нижегородцами – 2:0. Покинуть 15 место ей успех не помог, но приблизиться к зоне стыковых матчей удалось на расстояние в три очка.

Игрок «Балтики» получил серьёзную травму – Гоцука удалили

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Гоцук Джоэль Фамейе ещё теги

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