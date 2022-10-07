Иванов рассказал о секрете успехов «Урала»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки». Успехами клуба, который уже пережил смену тренера по ходу сезона, прокомментировал его президент Григорий Иванов.

- Была тяжелая игра, есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает, ребята полностью выкладываются на тренировках. Последние победы - результат работы тренера и команды, эта работа дает результат, - поделился в своем интервью изданию «Спорт-экспресс» президент клуба Григорий Иванов.