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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов рассказал о секрете успехов «Урала»

07 Октября 2022 • 20:55 Комментировать
Урал
2:1
Химки
окончен

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки». Успехами клуба, который уже пережил смену тренера по ходу сезона, прокомментировал его президент Григорий Иванов.

- Была тяжелая игра, есть какое-то опустошение. Много нервов было, пропустили гол на последних минутах. Команда очень хорошо работает, ребята полностью выкладываются на тренировках. Последние победы - результат работы тренера и команды, эта работа дает результат, - поделился в своем интервью изданию «Спорт-экспресс» президент клуба Григорий Иванов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Урал Григорий Иванов
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