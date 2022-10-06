Идову уверен, что Карпин может сделать из сборной России команду, которой будет гордиться вся страна

Защитник «Химок» Брайан Идову поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

Футболист признался, что считает Карпина очень хорошим тренером, который способен сделать команду, которой будет гордиться вся страна.

«По тому, как сейчас играет «Ростов», понятно, что Валерий Георгиевич — хороший специалист. Я очень высоко ценю его работу. За это время он привлёк много игроков в сборную, это плюс. Чем больше Карпин будет работать в сборной, тем больше он сможет привить команде стиль «Ростова», — цитирует Идову «РБ Спорт».

Также Идову отметил, что несмотря на отстранение всех российских команд из международных турниров, сборная должна существовать, потому что рано или поздно нашу страну вернут в Европу, и к этому надо быть готовым. Кроме того, по мнению защитника, попадание в национальную команду — отличная мотивация для игроков.

Напомним, Карпин возглавил сборную России летом прошлого года. Действующий контракт специалиста с РФС истекает в конце декабря.