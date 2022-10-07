​Игроки «Химок» устроили хоровод перед подачей углового

Программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги в пятницу открывают «Урал» и «Химки». По ходу первого тайма команда Спартака Гогниева заработала угловой удар. Перед подачей пятеро игроков подмосковной команды взялись за руки и устроили своеобразный хоровод. После этого футболисты разбежались. Вероятно, таким хитрым способом «Химки» хотели запутать соперников.

«Теперь мы узнаём ваш стиль», - так пресс-служба РПЛ описала ситуацию, обращаясь к Спартаку Гогниеву.

Следить за матчем чемпионата России между «Уралом» и «Химками» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.