Ганчаренко считает, что у «Урала» есть качественная замена Бикфалви и Егорычеву

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Уверенная победа «Урала» в предыдущем туре. Можно ли говорить, что и команда адаптировалась под новые требования главного тренера, и «Урал» нашел свою игру?

- Нас не должно это вводить в заблуждение, потому что «Локомотив» играл большую часть времени в меньшинстве. Наша цель - к каждой игре подходить с хорошим рвением и каждый эпизод доигрывать.

- Сегодня очень много говорят, что матч за шесть очков. Вы разделяете это мнение?

- В меньшей степени мы заботимся о том, что происходит в турнирной таблице. Наша цель: концентрация на сегодняшней игре.

- Сегодня не сыграют ни Эрик Бикфалви, ни Андрей Егорычев, игроки основного состава. Можно ли говорить о том, что скамейка «Урала» такая, что позволяет этим заменам не влиять на результат?

- Так и должно быть, потому что всегда надо учитывать, что два человека по какой-то причине могут не сыграть. И те, кто у нас сегодня выйдет и с первых минут, и на замену, могут себя достаточно качественно проявить.