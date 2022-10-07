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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко считает, что у «Урала» есть качественная замена Бикфалви и Егорычеву

07 Октября 2022 • 17:17 Комментировать
Урал
1:0
Химки
2-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Уверенная победа «Урала» в предыдущем туре. Можно ли говорить, что и команда адаптировалась под новые требования главного тренера, и «Урал» нашел свою игру?

- Нас не должно это вводить в заблуждение, потому что «Локомотив» играл большую часть времени в меньшинстве. Наша цель - к каждой игре подходить с хорошим рвением и каждый эпизод доигрывать.

- Сегодня очень много говорят, что матч за шесть очков. Вы разделяете это мнение?

- В меньшей степени мы заботимся о том, что происходит в турнирной таблице. Наша цель: концентрация на сегодняшней игре.

- Сегодня не сыграют ни Эрик Бикфалви, ни Андрей Егорычев, игроки основного состава. Можно ли говорить о том, что скамейка «Урала» такая, что позволяет этим заменам не влиять на результат?

- Так и должно быть, потому что всегда надо учитывать, что два человека по какой-то причине могут не сыграть. И те, кто у нас сегодня выйдет и с первых минут, и на замену, могут себя достаточно качественно проявить.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви Виктор Ганчаренко Андрей Егорычев
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УРАЛ ХИМКИ
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