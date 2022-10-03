Эммерсон рассказал, в одежде каких брендов ходит Урунов

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о новичке екатеринбургской команды Остоне Урунове.

Напомним, 21-летний полузащитник перешёл в «Урал» в начале сентября из «Спартака». В 2020 году после трансфера в московский клуб из «Уфы» Урунов выложил в своих социальных сетях фотографию, на которой похвастался покупками от самых известных брендов одежды.

«Ходит ли Урунов в Louis Vuitton? И не только в Louis Vuitton! Я не присматривался, но там одежда разных модных домов. Если ему это нравится, если он может себе это позволить — почему нет?», — цитирует Эммерсона Sport24.

В текущем сезоне Урунов провёл в составе «Урала» три матча, не отметившись в них результативными действиями.