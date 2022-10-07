«Новый год какой-то» - Булыкин удивился хороводу игроков «Химок»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки».

В одном из игровых эпизодов футболисты «Химок» продемонстрировали нечто странное - перед подачей стандарта они, желая сбить соперника с толку, взялись за руки аки индейцы племени майя и начали хоровод, а когда мяч полетел к штрафной площади, бросились на свои позиции.

Эта постановка очень удивила Дмитрия Булыкина - бывшего футболиста московского «Локомотива».

- Это какой-то антифутбол. Ладно бы разбежались в разные стороны, а так, за руки прыгают как дети вокруг елки. Думаю, что это не футбол, - заявил Булыкин в эфире телеканала «Матч ТВ».