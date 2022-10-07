Гогниев: «Могли и очки взять»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки».

Наставник «Химок» Спартак Гогниев считает, что его команде не повезло, она вполне заслуживала очки.

- Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке подобрать очки. В принципе, второй тайм очень удачный. Первый тайм неудачный в связи с тем, что вышли в четыре защитника, попробовали удивить команду. Хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол, - цитирует слова Гогниева официальный сайт «Химок».