Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев: «Могли и очки взять»

07 Октября 2022 • 22:21 Комментировать
Урал
2:1
Химки
окончен

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки».

Наставник «Химок» Спартак Гогниев считает, что его команде не повезло, она вполне заслуживала очки.

- Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке подобрать очки. В принципе, второй тайм очень удачный. Первый тайм неудачный в связи с тем, что вышли в четыре защитника, попробовали удивить команду. Хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол, - цитирует слова Гогниева официальный сайт «Химок».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Химки Химки
2
1
Видео
08.10.22 в 14:00
Факел Факел
Зенит Зенит
8.20 5.80 1.34
Видео
08.10.22 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.55 2.95
Видео
08.10.22 в 19:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.71 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Тарханов описал проблемы «Химок» в обороне
22:46 · Россия. Первая лига
Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что нужно вернуть формат «весна-осень»
22:37 · Россия. Первая лига
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Гогниев прокомментировал хоровод игроков «Химок» 1
22:21 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Могли и очки взять»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Бакаев сделал правильный выбор
21:57 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Локомотив» бросает то в жар, то в холод»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
21:47 · Россия. Первая лига
Кечинов считает, что Слуцкому следует покинуть «Рубин» 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
«Новый год какой-то» - Булыкин удивился хороводу игроков «Химок»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко прокомментировал победу над «Химками»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Юран не следит за проблемами «Химок»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Иванов рассказал о секрете успехов «Урала»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что Бакаев получает недостаточно игровой практики 1
Все новости
Рекомендуем